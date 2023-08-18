В Москве за пять лет реализовали на торгах почти 600 земельных участков

В среднем за один лот конкурировали шесть претендентов

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Предприниматели и жители Москвы приобрели и арендовали на городских торгах 584 земельных участка с 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"За пять лет город реализовал на торгах 584 участка для индивидуального жилищного строительства, а также возведения коммерческих капитальных и некапитальных объектов: физкультурно-оздоровительных комплексов, магазинов, обустройства парковок и так далее. В среднем за один лот конкурировали шесть участников, всего в торгах приняли участие около 3,6 тыс. претендентов. Больше всего участков реализовано для строительства частных домов - 367. Из них 139 жители приобрели в собственность, еще 228 - арендовали", - приводятся в тексте слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Отмечается, что наиболее высокий уровень конкуренции наблюдался на торгах по аренде земель для индивидуального жилищного строительство - в среднем на каждый лот претендовали по девять участников открытого аукциона. На торгах по продаже таких участков средний уровень конкуренции составил пять участников на объект.

"Еще 217 земельных участков реализовано под строительство капитальных объектов коммерческого назначения. На них появляются торговые, промышленные, административные, культурно-досуговые сооружения, спортивные, медицинские, автомобильные комплексы. Это способствует развитию инфраструктуры, увеличению числа социально-бытовых и развлекательных объектов в разных районах города", - цитирует пресс-служба руководителя столичного департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова.