В Москве пять новых адресов включили в программу реновации

По завершению строительства новостроек в них смогут переехать 3,7 тыс. человек из 20 старых домов

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Пять новых адресов включили в программу реновации в Москве, стартовые площадки находятся на севере, юго-западе и на северо-западе столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Включили пять новых адресов в программу реновации. Стартовые площадки находятся в трех округах на севере в Войковском и Тимирязевском районах, на юго-западе в Зюзине и Южном Бутове, на северо-западе в районе Покровское-Стрешнево", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, общая мощность новых площадок составляет 100,8 тыс. кв. м жилья. Из пяти адресов две площадки расположены на месте домов, включенных в программу реновации. Мэр отметил, что по завершении строительства новостроек в них смогут переехать 3,7 тыс. человек из 20 старых домов.

Собянин также добавил, что для строительства новых домов по программе реновации уже подобрано 592 площадки общей площадью 9,6 млн кв. м.

Всего в программу включено 5,1 тыс. домов - около 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых проживают порядка 1 млн горожан. По данным пресс-службы, сейчас идет либо закончено переселение жителей 799 домов в 240 новостроек, это 128,2 тыс. человек. Всего построено 260 жилых домов общей площадью 3,7 млн кв. м, ведется проектирование и строительство 417 домов общей площадью 7,8 млн кв. м.