Строительство стартового стола на космодроме Восточный завершится к концу 2023 года

Как сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, сейчас строится стартовый стол для тяжелой ракеты "Ангара-А5" и "Ангара-В5"

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/ Строительная готовность стартового стола на космодроме Восточный будет обеспечена к концу 2023 года. Об этом в рамках открытого диалога с участниками форума "Территория смыслов" сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

"Пока у нас в России пилотируемый запуск на нашей территории сможем обеспечить только на следующий год на космодроме Восточный. <...> Строительная готовность этого объекта будет обеспечена к концу этого года", - рассказал он.

Министр отметил, что этот проект является уникальным и технически сложным. "Сейчас строится стартовый стол для тяжелой ракеты "Ангара-А5" и "Ангара-В5". "В5" - это водородная ракета, которую сейчас специалисты Роскосмоса отрабатывают для будущего", - пояснил Файзуллин. Также, по его словам, здесь же, на втором стартовом столе, будут осуществляться пилотируемые запуски ракет.

Строительство стартового комплекса для "Ангары" на Восточном началось в 2018 году. Макет ракеты "Ангара", предназначенный для комплексных испытаний стартового комплекса, строящегося на космодроме Восточный, планируется впервые вывезти на стартовый стол в конце 2023 года.