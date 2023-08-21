В Москве на площади Европы демонтировали незаконное летнее кафе

Территорию общего пользования освободили от незаконных конструкций

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Владелец ресторана на западе столицы самовольно расширил площадь обслуживания за счет размещения рядом с основным заведением открытой веранды. Сейчас территорию общего пользования освободили от незаконных конструкций, сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

"Собственник стационарного ресторана самовольно разместил летнее кафе площадью 71,28 кв. м, которое не учтено в утвержденной схеме размещения на территории ЗАО. Без правовых оснований он установил там зонты, столы и вазоны", - сказал Бобров, чьи слова приводит пресс-служба инспекции.

Как уточнили в ведомстве, при обследовании района Дорогомилово в Западном административном округе специалисты выявили незаконное размещение сезонного кафе на площади Европы, рядом с домом 1А. Незаконное кафе уже убрали.

"Расположение сезонных кафе в Москве подлежит строгому учету: все летние веранды должны быть внесены в городскую схему размещения. Также к размещению сезонных веранд предусмотрен ряд других требований, контроль за их соблюдением осуществляет Госинспекция по недвижимости", - заключили в пресс-службе.