Москва выставила на торги шесть участков под строительство частных домов

Заявки на участие в аукционах принимаются до 11 сентября

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Город выставил на торги по аренде шесть участков для строительства частных домов в Троицком административном округе (ТАО). Об этом сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

"Арендовать землю под индивидуальное жилищное строительство можно через городские торги. Сейчас на аукционы выставлено шесть участков площадью от 11 до 13 соток в Троицком административном округе столицы. С победителями подпишут договоры аренды на два с половиной года. В зависимости от размера участков на них можно будет возвести дома максимальной площадью 530-540 кв. м", - сказал Щербаков, чьи слова приводит пресс-служба департамента.

Три лота расположены в поселении Роговском на Варшавском шоссе: два в деревне Кресты, один - в Горнево. Еще три участка выставлены на торги в поселении Кленовском, также поблизости от Варшавки. В границах поселений есть вся необходимая инфраструктура: медицинские и образовательные учреждения, магазины, заведения общепита, детские и спортплощадки, ходит общественный транспорт. После завершения строительства и регистрации прав собственности на дома арендаторы смогут выкупить участки за 40% от их кадастровой стоимости.

"Заявки на участие в аукционах принимаются до 11 сентября. Торги пройдут 14 сентября. Для участия в них необходимы регистрация на электронной торговой площадке "Росэлторг" и усиленная квалифицированная электронная подпись", - заключили в пресс-службе.