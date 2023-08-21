На рынке новостроек Москвы число ипотечных сделок увеличилось на 23,7% в июле

На первичном рынке зарегистрировано 43,4 тыс. ипотечных сделок, что на 17,5% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Более 7 тыс. ипотечных сделок на первичном рынке жилой и нежилой недвижимости Москвы заключено в июле 2023 года, что на 23,7% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.

"В июле 2023 года зарегистрировано 7 005 договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве жилой и нежилой недвижимости с привлечением кредитных средств. Положительная динамика к аналогичному месяцу 2022 года, когда было зарегистрировано 5,6 тыс. договоров, составила 23,7%. При этом разница с июнем текущего года - 8,7% (6 442)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом за семь месяцев 2023 года на первичном рынке Москвы зарегистрировано 43,4 тыс. ипотечных сделок, это на 17,5% (36,8 тыс.) больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

"За семь месяцев 54,8% от всех зарегистрированных ДДУ оформлены в Росреестре по кредитным договорам, что стало наивысшим значением за последние годы. Ранее максимальную долю ипотечных сделок в январе-июле мы фиксировали в 2021 году с результатом 51,8%", - цитирует пресс-служба руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.