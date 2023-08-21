Москва предоставила помещения для культурного центра в Кунцеве

В помещения организация въедет после проведения ремонта

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Культурный центр "Рублево", входящий в Объединение культурных центров Западного административного округа, получил от города новые помещения для работы. Дом, в котором располагается центр сейчас, вошел в программу реновации и будет снесен, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

"По программе реновации многоквартирный дом, в котором сейчас находится культурный центр "Рублево", подлежит сносу. Поэтому город заранее подобрал для него новые более комфортные помещения площадью 123,4 кв. м в здании по адресу: Кунцевская улица, дом 15. Сейчас КЦ "Рублево" располагается в двух бывших квартирах на первом этаже жилого дома по адресу: Партизанская улица, дом 35, корпус 1, общая площадь которых составляет 81,1 кв. м", - сказал Гаман, чьи слова приводит пресс-служба департамента.

Новое помещение передано в оперативное управление Государственному бюджетному учреждению культуры города Москвы "Объединение культурных центров Западного административного округа", в которое входит культурный центр "Рублево". Организация въедет туда после проведения ремонта.