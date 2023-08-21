На севере Москвы по реновации расселили 50 ветхих домов

Жителям этих домов предоставлены квартиры в 33 новостройках

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. На территории Северного округа столицы полностью расселены 50 старых домов в рамках программы реновации. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"На севере столицы в рамках программы реновации завершено переселение 50 домов, еще 11 домов находятся в процессе переезда. Жителям этих домов предоставлены квартиры в 33 новостройках", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Заммэра отметил, что в округе переселение уже коснулось около 15 тыс. жителей. "Большинство из них уже переехали в новые квартиры, остальные оформляют необходимую документацию и готовятся справить новоселье в ближайшем будущем. Всего же на севере столицы планируется переселить 109 тыс. жителей", - добавил Бочкарев.

Как уточнил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, из количества расселенных домов 33 уже демонтировано. На месте сноса возводится 11 новостроек с площадью квартир свыше 180 тыс. кв. м. По его словам, в целом первый этап реновации на севере столицы реализован почти на 50%.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5 175 домов.