В Москве бизнес приобрел более 1,5 тыс. объектов недвижимости за семь месяцев

Благодаря покупке городской недвижимости предприниматели открывают больше кафе, магазинов, выставочных залов и офисов, создают новые рабочие места и развивают инфраструктуру

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. договоров купли-продажи объектов недвижимости общей площадью более 160 тыс. кв. м заключили с бизнесом в Москве за семь месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"В январе - июле текущего года город заключил с бизнесом свыше 1,5 тыс. договоров купли-продажи объектов нежилого фонда общей площадью 168,7 тыс. кв. м. Число договоров превысило показатели за весь 2022 год, когда было заключено почти 1,4 тыс. сделок по объектам общей площадью 119 тыс. кв. м. Такой рост стал возможен благодаря переводу процедуры проведения торгов и оформления всех необходимых документов в онлайн-формат. В результате процесс приобретения городского имущества стал удобнее, договоры заключаются теперь через личный кабинет на Инвестпортале. Кроме того, увеличилось число выставляемых на торги объектов", - приводятся в тексте слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он также отметил, что количество сделок по итогам проведения торгов за семь месяцев 2023 года превысило показатели за аналогичные периоды последних десяти лет и стало рекордным. Благодаря покупке городской недвижимости предприниматели открывают все больше кафе, магазинов, выставочных залов и офисов, создают новые рабочие места и развивают городскую инфраструктуру.

"Больше всего коммерческих объектов - 383 - реализовано на западе столицы, общая площадь приобретенной у города недвижимости составила 25,5 тыс. кв. м, округ остается лидером по числу сделок уже второй год. Еще 181 коммерческое помещение площадью 23,5 тыс. кв. м реализовано в центре города, 177 помещений площадью 9,09 тыс. кв. м - на юге Москвы", - цитирует пресс-служба министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.

Также 174 объекта площадью свыше 27 тыс. кв. м продано на юго-западе, 156 помещений площадью 8,2 тыс. кв. м - на северо-востоке, 146 площадью 8,8 тыс. кв. м - на востоке, 143 (22,8 тыс. кв. м) - на севере, 126 (6,3 тыс. кв. м) - на северо-западе.