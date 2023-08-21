В Ростовской области оплатили более 70% сертификатов на жилье жителям Херсонщины

Еще 318 сертификатов находится на рассмотрении в Фонде развития территорий

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 августа. /ТАСС/. Более 70% жилищных сертификатов оплатили в Ростовской области жителям Херсонщины, покинувшим регион в связи с военными действиями. Об этом сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

"На сегодняшний день оплачен 791 государственный жилищный сертификат. На рассмотрении в ППК "Фонд развития территорий" находится 158 сертификатов, на пересмотре - 160, формирование заявок планируется завершить до сентября", - привели в сообщении слова министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Юрия Сильвестрова.

В министерстве уточнили, что из-за внесенных изменений правительством России в порядок предоставления поддержки жителям Херсонской области, финансироваться теперь будут только заявки от граждан России. Все ранее поступившие заявки пересмотрят. "В настоящее время региональным Минстроем осуществляется уведомление граждан, не имеющих гражданства России или не представивших данные о гражданстве, о порядке пересмотра принятых решений", - добавили в ведомстве.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил 17 июня в интервью ТАСС, что на приобретение жилья в Ростовской области жителям Херсонской области, покинувшим регион в связи с военными действиями, на тот момент выдали 1 127 сертификатов.