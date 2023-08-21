ЦИАН: объемы ввода частных домов обогнали ввод многоквартирного жилья в 74 субъектах РФ

Максимальная доля ввода объектов ИЖС зафиксирована в Мурманской области, Еврейской автономной области, Ненецком АО и Магаданской области, говорится в исследовании

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Объемы ввода объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) превысили ввод многоквартирного жилья в 74 субъектах РФ по итогам первого полугодия 2023 года. Об этом говорится в исследовании ЦИАН.

"В первом полугодии текущего года ввод жилья населением превысил ввод жилья девелоперами в 74 субъектах РФ (по итогам 2022 года таких регионов было 66, по итогам 2021 года - 64)", - говорится в материалах.

Отмечается, что максимальная доля ввода объектов ИЖС зафиксирована в Мурманской области, Еврейской автономной области, Ненецком АО и Магаданской области - здесь все 100% введенного в первом полугодии жилья приходятся на строительство населением. Более 90% строительства ИЖС - в Севастополе, Республике Алтай и Чеченской республике.

При этом самые высокие объемы ИЖС зафиксированы в Московской области (13% всего ввода в стране), Краснодарском крае (7%), Ленинградской области (5%), Татарстане (4%), Башкортостане (3%). Суммарно первая пятерка регионов обеспечила треть объемов ввода ИЖС на территории РФ.

В первом полугодии 2023 года сохранился тренд на увеличение доли ИЖС в общем объеме ввода жилья, начавшийся во время пандемии, прокомментировал руководитель ЦИАН. Аналитики Алексей Попов. "Сейчас на строительство населением приходится уже более 58% всего объема (в среднем по РФ - прим. ТАСС)", - приводятся его слова в материалах. По результатам первых шести месяцев 2023 года, объем жилищного строительства в России составил 52,1 млн кв. м, напоминают в ЦИАН.

Согласно опросам, 70% граждан хотят жить в своем доме, поэтому такое жилье нужно сделать доступным, а процесс его строительства для гражданина максимально простым, отмечали ранее в Минстрое.