В Подмосковье зарегистрировали почти 45 тыс. объектов недвижимости с начала года

Муниципалитетами-лидерами по регистрации недвижимости стали Раменский, Дмитровский и Истринский городские округа

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Более 44,5 тыс. объектов недвижимости зарегистрировали на территории Московской области с начала текущего года, почти 80% из них - индивидуальные жилые дома. Об этом сообщили в пресс-службе министерства имущественных отношений Подмосковья.

"С января по август в Подмосковье зарегистрирован 44,5 тыс. объект недвижимости, из них 35,3 тыс. - это индивидуальные жилые дома общей площадью 4,9 млн кв. м с налоговым потенциалом 170,1 млн рублей", - говорится в сообщении.

В тексте со ссылкой на министра имущественных отношений Наталью Адигамову отмечается, что муниципалитетами-лидерами по регистрации недвижимости стали Раменский, Дмитровский и Истринский городские округа. "Общая цифра по налоговому потенциалу в этих округах составила 38,7 млн рублей. Безусловно, важную роль играет "дачная амнистия", которая позволяет оформить имущество в собственность по упрощенной схеме", - пояснила Адигамова.

В пресс-службе напомнили, что ранее срок проведения "дачной амнистии" был продлен до 1 марта 2031 года. Она касается жилых и садовых домов на земле, предназначенной не только для ведения гражданами садоводства, но и для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта. Регистрации подлежат также садовые домики, гаражи, бани, хозяйственные постройки.