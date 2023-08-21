Девелопер выполнил все мероприятия для старта продаж в новых домах в столичных Печатниках

В общей сложности жилая площадь двух корпусов составляет около 64,6 тыс. кв. м

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Девелопер Level Group выполнил все необходимые мероприятия для открытия продаж квартир в корпусах №2 и №3 жилого комплекса Level Южнопортовая, которые будут построены в северной части района Печатники по адресу: ул. Южнопортовая, вл. 28А (Юго-Восточный административный округ). Как сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, комитет проанализировал размещенную проектную декларацию.

"Как и во всех девелоперских проектах, открытию продаж предшествует длинный цикл работы над документами. Застройщик получил разрешение на строительство, оформил и разместил проектную декларацию в ЕИСЖС. В корпусе №2 - 362 квартиры, корпусе №3 - 954 квартиры. В общей сложности жилая площадь двух корпусов составляет около 64,6 тыс. кв. м. В соответствии с поручениями мэра Москвы Сергея Собянина специалисты комитета контролируют реализацию квартир с самой ранней стадии, с момента размещения проектной декларации", - сказала Пятова, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

Также в Москомстройинвесте добавили, что комитет следит за корректностью и полнотой размещаемых застройщиком сведений, отслеживает механизм реализации инвестпроекта. Так, новые дома будут строиться по "новой" схеме, с открытием счетов эскроу - такие счета по проектной декларации дольщики должны будут открыть в Сбербанке России.

Отмечается, что архитектура корпусов будет разнообразной. Строительство проекта Level Южнопортовая началось в марте 2022 года. Жилой комплекс будет реализован в несколько очередей. Всего на территории площадью 10,6 га планируется возвести 14 корпусов переменной этажности. Общая площадь проекта составит более 378 тыс. кв. м, он будет рассчитан более чем на 6 тыс. квартир.