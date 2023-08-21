В Лосиноостровском районе Москвы снесли шестую пятиэтажку в рамках программы реновации

Всего с начала реализации программы в Северо-Восточном округе города демонтировали 26 домов

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Шестой пятиэтажный дом снесли в рамках программы реновации в Лосиноостровском районе на северо-востоке Москвы. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"В районе Лосиноостровский на северо-востоке Москвы осуществлен снос уже шестого переселенного по программе реновации дома. Завершен демонтаж пятиэтажки, расположенной по адресу: Тайнинская улица, дом 13, ее жители переехали в соседнюю новостройку - дом 13, корпус 1. Всего же с начала реализации программы реновации в Северо-Восточном округе столицы было снесено 26 домов", - сказал Загрутдинов, чьи слова приводит пресс-служба департамента.

Как заверили в департаменте, здания демонтировали при помощи технологии "умного" сноса, которая стала стандартом для всей программы реновации.

"Основными принципами "умного" сноса являются безопасность, экологичность, максимальная переработка и повторное использование образующихся отходов. Еще одним из приоритетов "умного" сноса является максимально возможное сохранение окружающих деревьев при демонтаже здания. Зеленые насаждения закрывают специальными коробами, чтобы уберечь от возможных повреждений", - заключили в пресс-службе.