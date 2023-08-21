В Раменках завершается благоустройство территории у дома для участников реновации

Прилегающую территорию благоустроили и озеленили, установили площадки для детских игр, спортивных занятий и отдыха взрослых

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Благоустройство территории у дома для участников программы реновации завершается в столичном районе Раменки. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"В районе Раменки по адресу: проспект Вернадского, вл. 12Б завершено строительство жилого дома для переселения по программе реновации, на финише - благоустройство придомовой территории. В настоящее время готовится документация для получения разрешения на ввод в эксплуатацию. В рамках квартальной застройки по тому же адресу в пешей доступности также ведется строительство новых социальных объектов - учебного корпуса с дошкольным и школьным отделением", - сказал Загрутдинов, чьи слова приводит пресс-служба.

Как уточнили в департаменте, жилой дом с подземной автостоянкой возвели по индивидуальному проекту. Для отделки фасадов использован единый ряд материалов: алюминиевые композитные панели темно-серого цвета, белого цвета и цвета под медь, а также стекло. На фасадах установлены металлические корзины для кондиционеров.

"Две квартиры оборудовали для маломобильных жильцов, в них увеличена ширина коридоров и установлена специальная сантехника. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах выполнена в соответствии со стандартами программы реновации, утвержденными постановлением правительства Москвы", - добавили в ведомстве.

Первый этаж сделали нежилым - здесь разместятся объекты социального, коммерческого и культурного назначения. В вестибюле жилой части жилого дома расположены лифтовой холл, комната для хранения колясок и велосипедов, помещение хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения. В каждом корпусе установлены современные грузопассажирские лифты, их оснастили визуальными и тактильными средствами информации.

Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже выполнили в один уровень с поверхностью земли. Плитка с шероховатой поверхностью у входной группы жилого дома должна будет препятствовать скольжению в любое время года. Прилегающую территорию благоустроили и озеленили, установили площадки для детских игр, спортивных занятий и отдыха взрослых. Кроме того, разбили газоны и цветники, высадили деревья и кустарники.