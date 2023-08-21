Рядом с агрокластером в Новой Москве построят логистический комплекс

Объект позволит оптимизировать транспортное обслуживание кластера, а также создать дополнительные рабочие места

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Логистический комплекс со складскими помещениями и стоянкой для автомобилей появится в Сосенском поселении по адресу: территория СНТ Коммунарка-1, вблизи деревни Николо-Хованское (Новомосковский административный округ). Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Логистический комплекс расположен рядом с агрокластером "Фуд Сити", в состав которого входят торговые, складские, офисные объекты. Комплекс позволит оптимизировать транспортное обслуживание кластера, а также создать дополнительные рабочие места", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова уточнила, что на пяти земельных участках площадью около 2,7 га разрешено построить логистический центр общей площадью более 12,1 тыс. кв. м. "В настоящее время здесь расположено некапитальное сооружение - склад. Заявителем по проекту выступил девелопер "Фуд Сити" - ООО "Пламя", - отметила она.

Как добавили в стройкомплекса, "Фуд Сити" открыл мэр Москвы Сергей Собянин в 2014 году.