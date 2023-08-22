В Москве за полгода выдали 2,9 тыс. льготных кредитов для IT-специалистов

Льготную IT-ипотеку под 5% годовых могут оформить специалисты в возрасте от 18 до 50 лет, работающие в IT-компаниях

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Уже 2,9 тыс. льготных кредитов для IT-специалистов на общую сумму более 36 млрд рублей выдали в Москве в январе - июне этого года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Москва сохраняет лидирующие темпы по выдаче IT-ипотеки - на столицу приходится 26% от общего числа выданных в России в рамках программы льготных кредитов и почти 38% их объема. За шесть месяцев текущего года в столице выдано почти в два раза больше IT-кредитов, чем в 2022 году - с мая, когда начала действовать программа, по декабрь. <...> В январе - июне 2023 года в Москве выдали 2,9 тыс. льготных кредитов для IT-специалистов на общую сумму более 36 млрд рублей", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что спрос на кредиты обусловлен изменениями в условиях программы, которые сделали ее более привлекательной для заемщиков: в феврале 2023 года были расширены возрастные границы для получателей кредита с 22-44 лет до 18-50 лет и сокращен срок, который они должны проработать в компании для сохранения льготной ставки. По итогам 2022 года на IT-ипотеку приходилось всего 2,6% выданных по льготным программам кредитов, в первом полугодии 2023 года их доля выросла до 8,4%.

"С февраля 2023 года отмечается увеличение интереса IT-специалистов к льготной программе, каждый месяц число выданных кредитов растет. В июне был установлен новый рекорд: 713 льготных кредитов на сумму 8,7 млрд рублей - на 14% больше майских объемов. Если в декабре прошлого года доля IT-ипотеки составляла чуть больше 3% от объема программ с господдержкой, то в июне 2023 года на нее приходится 14% от выданных в столице льготных кредитов, что подтверждает востребованность IT-ипотеки у граждан", - добавила министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Льготную IT-ипотеку под 5% годовых могут оформить специалисты в возрасте от 18 до 50 лет, работающие в аккредитованных Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации IT-компаниях. Средняя зарплата заемщика из Москвы в течение трех последних месяцев должна составлять от 150 тыс. рублей до налогообложения. Максимальная сумма кредита для Москвы составляет 18 млн рублей, а присоединив рыночную кредитную программу, ее можно увеличить до 30 млн рублей. Оформить льготный кредит по программе можно до конца 2024 года.