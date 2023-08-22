В Москве на месте 28 участков бывших промзон появится свыше 4,5 млн кв. м жилья

Это позволит создать более 97 тыс. рабочих мест

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Более 4,5 млн кв. м жилья планируют построить в Москве на месте 28 участков бывших промышленных зон в рамках комплексного развития территорий. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества

Отмечается, что в проектах комплексного развития территорий строительство ведется сбалансировано, учитываются потребности жителей столицы. На месте неэффективно используемых участков и бывших промзон создаются многофункциональные городские кварталы, в которых размещается не только комфортное жилье с необходимой социальной инфраструктурой, но и появляются новые рабочие места.

"Инвесторы и городские операторы реализуют 28 проектов комплексного развития территорий в бывших промзонах, в которых давно нет действующих производств и инфраструктуры. На их месте планируется возвести почти 9 млн кв. м недвижимости: свыше 4,5 млн кв. м жилья и почти столько же производственных и общественно-деловых объектов. Это позволит создать более 97 тыс. рабочих мест", - сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

В частности, там появятся 3 технопарка, 3 школы искусств, 17 детских садов для более чем 2,8 тыс. воспитанников, 13 школ на 5,4 тыс. мест, два колледжа и другие объекты. Проекты реализуются в девяти столичных округах. Больше всего их на севере столицы - семь, там же находятся самые крупные площадки. По четыре участка расположены на западе, северо-востоке и юго-востоке, три - на юго-западе, по два - на востоке и юге и по одному - на северо-западе и в Зеленограде.

Самая большая территория расположена на месте бывшей промзоны "Автомоторная" в Головинском районе, ее площадь превышает 77 га. Сейчас участок занимают старые склады, автомастерские и прекратившие свою деятельность предприятия. В редевелопмент инвестор вложит около 200 млрд рублей. В результате там появятся высокотехнологичные производства, общественно-деловые, жилые и социальные объекты - всего более 1,9 млн кв. м недвижимости, будет создано более 10 тыс. рабочих мест.

"Еще одна территория площадью более 35 га расположена в бывшей промзоне "Коровино" в Дмитровском районе. Участок уникален тем, что на его территорию заходит действующая железнодорожная ветка. Инвестор ведет подготовку документации по планировке территории для наиболее эффективного размещения в его границах производственных и общественно-деловых объектов. В районе Отрадное инвестор приступил к реализации проекта комплексного развития бывшей промзоны "Алтуфьевское шоссе". На участке свыше 29 га он может построить недвижимость площадью до 721 тыс. кв. м", - уточнили в департаменте.