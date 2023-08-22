В Беговом районе Москвы возвели многофункциональный комплекс на месте долгостроя

В 36-этажном здании на Ленинградском проспекте размещается гостиница, также предусмотрены помещения под офисы и подземная стоянка на 530 мест

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Многофункциональный комплекс с гостиницей построили на месте долгостроя на Ленинградском проспекте в Москве, об этом сообщила пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

"На месте долгостроя в Беговом районе столицы построен многофункциональный комплекс с гостиницей площадью 54 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

Как рассказали в материале по ссылкой на заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, в 36-этажном здании на Ленинградском проспекте размещается гостиница, также предусмотрены помещения под офисы и подземная стоянка на 530 мест.

По его словам, ранее реализация проекта была приостановлена на стадии нулевого цикла из-за отсутствия финансирования. После чего многофункциональный комплекс был включен в перечень объектов незавершенного строительства.

Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин добавил, что с 2012 по 2015 годы застройщиком прорабатывался вопрос развития территории и ее функционала.

"По итогам работы городом был выдан градостроительный план земельного участка на размещение многофункционального комплекса общей площадью до 54 тыс. кв. м, в 2016 году застройщику выдано разрешение на строительство", - привели слова Левкина.