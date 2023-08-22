В Пресненском районе Москвы построят офисный комплекс с комьюнити-центром

Пятиэтажный комплекс расположится на территории жилого комплекса Headliner

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Застройщик получил разрешение на строительство общественно-делового комплекса в Пресненском районе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

"Объект появится на территории строящегося жилого комплекса. В здании будут размещены не только административные помещения, но и появится специальное пространство - комьюнити-центр для жителей близлежащих домов, где они смогут удаленно поработать, пообщаться и отдохнуть. Общая площадь комплекса составит около 4 тыс. кв. м. Вся документация, необходимая для старта работ, выдана", - сказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

Строительные работы начнутся по адресу: Шмитовский проезд, вл. 39 стр. 4, 5, 6, 12, 13, 16, 17. Как уточнила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, чьи слова приводятся в тексте, застройщиком выступает ГК "Кортрос". Пятиэтажный комплекс расположится на территории жилого комплекса Headliner. Офисы займут со второго по пятый этаж. На первом этаже предусмотрен комьюнити-центр, в нем появится коворкинг с общедоступной зоной Wi-Fi.

"На подземном уровне здания разместят технические помещения для обслуживания здания и подсобные помещения персонала предприятий питания. На первом этаже откроется кафе на 24 посадочных места и отдельные вестибюли для VIP-офисов. Остальные четыре этажа займут офисные площади с переговорными и комнатами отдыха. Всего в новом комплексе будет доступно 162 рабочих места. На прилегающей территории специалисты выполнят устройство проездов и тротуаров, установят малые архитектурные формы, шлагбаумы, выполнят работы по озеленению, установят наружное освещение", - добавили в Мосгосстройнадзоре.

Войстратенко заверил, что после подачи застройщиком извещения о начале строительно-монтажных работ будет составлен график проверок. К ним привлекут специалистов центра экспертиз (ГБУ "ЦЭИИС"), которые выполнят комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ и применяемых материалов.

По словам руководителя Москомстройинвеста, новый офисный комплекс станет не только комфортным местом работы для будущих сотрудников, но также и местом притяжения для жителей. "Здесь появится благоустроенная территория, входящая в общую концепцию жилого квартала Headliner c малыми архитектурными формами, ландшафтным дизайном и арт-объектами на сопредельных территориях", - заключила Пятова.