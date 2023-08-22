В Москве в районе Измайлово более 1,7 тыс. жителей получили новые квартиры

Горожане проживали в 24 старых домах и были переселены в 9 новостроек

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Район Измайлово в Москве вошел в число лидеров по количеству жителей, получивших новые квартиры в рамках программы реновации с начала этого года, их число превысило 1,7 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"Сейчас район Измайлово входит в число лидеров по количеству появившихся в 2023 году правообладателей современного жилья. Ключи от квартир здесь получили более 1,7 тыс. человек с начала года. Горожане проживали в 24 старых домах и были переселены в 9 новостроек. Всего же квартиры с начала реализации программы реновации в районе получили 4,4 тыс. москвичей", - сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин обратил внимание, что всего в Восточном административном округе введено в эксплуатацию 29 новостроек, 27 из них передали под заселение. Еще два построенных дома в Метрогородке и Новогирееве готовятся принять новоселов.

"Всего в Восточном округе программа реновации предусматривает расселение 1 тыс. домов, в новое жилье переедут порядка 209 тыс. жителей", - добавил он.