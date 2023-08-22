Компания совладельца Capital Group получила право застраивать земли "МиГ" в Москве

Цена сделки составила 987,9 млн рублей

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Победителем торгов на право комплексного развития 63,55 га территории бывшего завода "МиГ" между Ленинградским проспектом и 1-м Боткинским проездом на севере Москвы стала структура совладельца Capital Group Павла Тё - "Энимерози". Это следует из протокола аукциона.

"Победителем процедуры <…> признан участник "Энимерози". Цена сделки - 987,9 млн рублей", - говорится в документе.

Столичные власти рассчитывали привлечь в проект комплексного развития этой площадки около 300 млрд рублей, сообщалось ранее. На ней планировалось возвести более 2,34 млн кв. м недвижимости, в том числе спортивные, общественные и социальные объекты и 1,4 млн кв. м жилья. Из общего объема жилой недвижимости 20 тыс. кв. м квартир предназначались для переселения по программе реновации.

Об интересе структур Павла Тё к этой площадке ранее сообщала газета "Ведомости". Так, по данным издания, под ее развитие в феврале 2023 года была создана компания "Амиго холдинг". В ее капитале 40% принадлежали структурам Тё, 20% - группе ЛСР, 20% - MR Group и 20% - компании Asterus, согласно данным системы СПАРК. Однако 20 июня 2023 года дочерние компании девелоперов вышли из состава акционеров, а 30 июня было подано заявление о ликвидации юридического лица "Амиго холдинг".