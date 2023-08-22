В Хорошевском районе Москвы построили торгово-офисный комплекс площадью 5 тыс. кв. м

Благодаря объекту в районе появятся дополнительные рабочие места и торговая инфраструктура

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Строительство торгово-офисного комплекса завершили на территории Хорошевского района Москвы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Строительные работы проходили по адресу: Хорошевское шоссе, вл. 25, стр. 25 (Северный административный округ).

"Торгово-офисный центр расположен в непосредственной близости от крупного жилого комплекса и выполнен в единой стилистике квартальной застройки. Общая площадь построенного здания составляет 5 тыс. кв. м. Благодаря новому бизнес-центру в районе появятся дополнительные рабочие места и торговая инфраструктура для его жителей", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Заммэра добавил, что торговая часть комплекса разместится на первом этаже, здесь выделены площади для продуктового магазина, отделения банка и аптечного пункта, откроются кафе для посетителей и сотрудников. Со второго по шестой этаж обустроены офисные помещения. На подземном уровне торгово-офисного комплекса расположен автомобильный паркинг и технические помещения.

Также в здании смонтированы инженерные системы, которые будут работать автономно, поддерживая комфортный микроклимат внутри помещений. Прилегающая территория благоустроена и озеленена в соответствии с общей концепцией квартала.

"Деловая инфраструктура столицы регулярно пополняется новыми проектами, при этом комитет осуществляет надзор за строящимися зданиями на всех этапах их возведения. Инспекторы провели итоговую проверку торгово-офисного комплекса и выдали заключение о соответствии строения утвержденному проекту. Всего за время строительства объекта состоялось десять выездных проверок", - отметил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.