22 августа, 13:43

"Домклик" сообщил, что выдача кредитов под залог недвижимости в Сбере выросла в 2,4 раза

Банк с января по июль выдал почти 8 тыс. кредитов по программе "Нецелевой кредит под залог недвижимости"

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Число выданных под залог недвижимости кредитов в Сбере за семь месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года выросло в 2,4 раза. Об этом сообщила пресс-служба банка со ссылкой на данные маркетплейса жилой недвижимости "Домклик".

"Сбер выдал почти 8 тыс. кредитов по программе "Нецелевой кредит под залог недвижимости" с января по июль 2023 года - это в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

Совокупная стоимость выданных в Сбере нецелевых кредитов под залог недвижимости выросла в 2,2 раза, до более 20 млрд рублей. Наиболее часто таким займом пользовались в Москве (совокупный портфель - 2,9 млрд рублей), Московской области (2,8 млрд рублей), Краснодарском крае и Санкт-Петербурге (1,4 млрд рублей).

По словам директор дивизиона "Домклик" Сбербанка Алексея Лейпи, рост выдачи таких кредитов объясняется улучшением условий их выдачи: прошлой осенью Сбер расширил перечень залоговой недвижимости, снизил размер минимальной суммы кредита до 300 тыс. рублей и разрешил брать такой кредит без подтверждения дохода.

Средний размер нецелевого кредита под залог недвижимости в России, по данным "Домклик", сейчас составляет 2,7 млн рублей, средний ежемесячный платеж - 35,1 тыс. рублей, а средний срок кредитования - 16 лет. 

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