В ЖК "Цветочные поляны" в Новой Москве ввели в эксплуатацию школу на 1,2 тыс. мест

В школе создадут все условия для продуктивного обучения и общения детей, в том числе с особенностями здоровья

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Застройщик получил разрешение на ввод в эксплуатацию школы на 1,2 тыс. мест. Объект построен в составе жилого комплекса "Цветочные Поляны" в деревне Староселье в поселении Филимонковском. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

"Современное здание П-образной формы общей площадью около 21,2 тыс. кв. м со спортивным ядром во дворе было построено в короткий срок - всего за год. Сейчас застройщику выдана вся необходимая документация для ввода нового объекта образования в эксплуатацию", - сказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

Объект расположен в переулке Староселье, 1А (Новомосковский административный округ). "Девелопером проекта является МИЦ. Школа будет бесплатной: ранее МИЦ подписал договор с Москомстройинвестом о развитии социальной инфраструктуры и передаче объекта городу. Школа рассчитана на 1,2 тыс. мест. Здесь будут созданы все условия для продуктивного обучения и общения детей, в том числе с особенностями здоровья", - приводит пресс-служба слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

Четырехэтажное школьное здание с подземным техническим этажом имеет ярко выраженные объемы лестничных клеток и входных групп. В западной части школьной территории расположено само здание школы, в восточной части - спортивное ядро и игровые площадки. На первом этаже размещены пищеблок, обеденный зал, медицинский блок, многофункциональное двусветное пространство, а также зал для хореографии.

"На втором этаже находятся два универсальных трансформируемых спортивных зала, гимнастический зал, зал для проведения мероприятий, лекционная аудитория, учебные помещения для основной и младшей школы. На третьем и четвертом этажах расположены учебные помещения для обучающихся 5-11 классов, многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, специализированные кабинеты и лабораторно-исследовательские комплексы", - добавили в ведомстве.

Комплексная застройка

По словам Войстратенко, масштабное развитие территорий Новой Москвы требует своевременного ввода социальных объектов, расположенных в кварталах комплексной жилой застройки. Их строительство находится на особом контроле городских властей. "За время строительства школы в рамках ЖК "Цветочные поляны" Мосгосстройнадзор провел пять выездных проверок, в них принимали участие специалисты подведомственного центра экспертиз для проведения комплекса лабораторно-инструментальных исследований на соответствие качества материалов и конструкций проектной документации и техническим регламентам", - заверил председатель столичного надзорного ведомства.

"Школа построена в первой очереди комплекса "Цветочные Поляны Сити", жилые дома здесь недавно сданы. На территории "Цветочных Полян" уже введен в эксплуатацию детсад на 200 мест. Кроме того, здесь формируется обширная коммерческая инфраструктура: на первых этажах домов открываются мультиформатные пространства с фитнес-студиями, детскими центрами, магазинами фермерских продуктов, кафе, булочными, кондитерскими, сетевыми супермаркетами и аптеками", - отметила Пятова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что к 2035 году в ТиНАО будет больше 600 детских садов, школ, медучреждений.