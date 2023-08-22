Путин ожидает новый рекорд по вводу жилья в 2023 году

По словам президента, свои жилищные условия смогут улучшить 3,7 млн российских семей

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Новый рекорд по вводу жилья может быть установлен по итогам 2023 года, благодаря чему 3,7 млн российских семей смогут улучшить свои жилищные условия. Об этом президент России Владимир Путин заявил на заседании Совета по национальным проектам.

"Ожидается, что по итогам текущего года 3,7 млн российских семей улучшат свои жилищные условия, а объемы ввода жилых домов вновь обновят рекорд", - сказал он.

По словам президента, в последнее время в сфере строительства "набран хороший темп". "У нас хороший темп был в 2021 году - 92,6 млн кв. метров жилья, в 2022 году - 102,7 млн, и я думаю, что в этом году мы тоже превысим 102 млн кв. метров", - добавил Путин.

Удержать набранный темп, по мнению главы государства, возможно в том числе за счет увеличения градостроительного потенциала населенных пунктов, комплектного развития территорий, ввода новых площадок под застройку, а также опережающего развития транспортной и коммунальной инфраструктуры.

"Так, за счет Фонда национального благосостояния будет реализовано 239 проектов сфере ЖКХ в 73 регионах Российской Федерации. Также на эти цели регионы в текущем году получили специальные казначейские кредиты - 110 млрд рублей. Разворачивается работа и в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов - в этом году с их помощью будут реализованы 347 мероприятий, а в следующем году, в рамках уже утвержденной программы в 1 трлн рублей в регионы будет направлено еще 250 млрд рублей", - пояснил президент.