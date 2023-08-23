В Москве застройщики представили проекты площадью более 5 млн кв. м

Всего с начала года на рынок недвижимости этими компаниями выведено около 100 объектов

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Новые девелоперские проекты в рамках долевого строительства площадью более 5 млн кв. м представили с начала 2023 года свыше 40 групп компаний. Об этом сообщила пресс-служба комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

"С начала года новые девелоперские проекты в рамках долевого строительства представили более 40 групп компаний. Они разместили проектные декларации в ЕИСЖС, что дает право открыть продажи квартир и нежилых помещений, а также обнародовать цены на недвижимость. Всего с начала текущего года на рынок недвижимости этими компаниями выведено около 100 объектов (по разрешениям на строительство). Их общая площадь составляет более 5 млн кв. м", - приводятся слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

Она добавила, что комитет проверил все проектные декларации на предмет потенциальных рисков для дольщиков, а также контролирует ход реализации инвестпроектов. В первую пятерку и по общей и по жилой площади проектов, презентованных с начала года, вошли следующие девелоперы: А101, MR Group, ПИК, Самолет, МИЦ. Застройщики представили, как новые жилые комплексы, так и новые очереди в уже строящихся жилых комплексах, а также нежилые проекты.

"Всего в Москве работают порядка 120 групп компаний. Это как хорошо известные системные девелоперы, работающие уже несколько десятилетий, так и компании, только начинающие свой профессиональный путь, или пришедшие из регионов. Мы следим за всеми столичными проектами, которые реализуются в соответствии с 214-ФЗ. В случае выявления потенциальных рисков проводится профилактическая работа с застройщиком - ее алгоритм нами отработан", - отметила Пятова.