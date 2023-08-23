Два помещения на западе и северо-западе Москвы выставят на торги

Владельцы смогут открыть в них офисы, магазины или предприятия бытового обслуживания

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Власти Москвы планируют выставить на продажу два помещения на западе и северо-западе общей площадью более 1 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"В ближайшее время на торги выставят два крупных помещения общей площадью более 1 тыс. кв. м. Одно из них площадью свыше 760 кв. м расположено в Раменках. Второй объект площадью более 260 кв. м - в Хорошево-Мневниках. Владельцы смогут открыть в них офисы, магазины или предприятия бытового обслуживания", - приводятся в тексте слова министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.

Отмечается, что первое помещение находится в здании на улице Мосфильмовской, дом 55 в нескольких минутах ходьбы от станции метро "Раменки". Объект имеет два отдельных входа, потолки высотой 3,7 м и большие окна.

Второе помещение расположено на первом этаже двухэтажного офисно-торгового здания по адресу: 3-й Силикатный проезд, дом 1, корпус 1. У него также два отдельных входа и высокие потолки.