23 августа, 10:06

Объем строительства многоквартирных домов в России вырос на 9,4% по итогам июля

Заместитель главы Минстроя Никита Стасишин напомнил, что по итогам 2023 года в стране должно быть введено не менее 50 млн кв. м многоквартирного жилья

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Объем ввода многоквартирного жилья в РФ за период с января по июль 2023 года составил 24,7 млн кв. м. Об этом сообщила пресс-служба Минстроя РФ.

"Общий объем жилищного строительства по состоянию на первое августа 2023 года составил 60 млн кв. м. и 24,7 из них введено в многоквартирных домах. Это на 9,4% больше, чем за аналогичный период 2022 года", - заявил представитель ведомства со ссылкой на данные Росстата.

Заместитель главы Минстроя Никита Стасишин, слова которого приводятся в сообщении, напомнил, что по итогам 2023 года в РФ должно быть введено не менее 50 млн кв. м многоквартирного жилья. Он попросил власти регионов "не сбавлять темпы и сделать все возможное для достижения нашей общей цели, направленной на повышение качества жизни граждан". 

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