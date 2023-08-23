На юго-западе Москвы более 12 тыс. человек начали переселение по программе реновации

Больше всего новоселов в ЮЗАО появилось в районе Коньково - 2,8 тыс. человек

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Более 12 тыс. жителей Москвы на юго-западе приступили к переселению по программе реновации, большинство из них уже оформили документы на новые квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"С начала реализации программы реновации на юго-западе Москвы правообладателями новых квартир стали более 12 тыс. человек, еще свыше 400 жителей продолжают осматривать предложенные варианты жилья. Больше всего новоселов в ЮЗАО появилось в районе Коньково - 2,8 тыс. человек", - сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Отмечается, что в районе Зюзино договоры на новые квартиры с городом заключили более 2,3 тыс. москвичей, в Обручевском районе правообладателями жилья стали более 1,5 тыс. горожан, в Академическом и Южном Бутове - около 1,5 тыс. человек в каждом. Всего программа реновации на юго-западе Москвы реализуется в 10 районах.

Руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин добавил, что на юго-западе столицы для переселения по программе реновации введены в эксплуатацию 33 новостройки, 32 уже переданы под заселение или полностью заселены.

"В округе сейчас строят 17 домов, а также проектируют 25. С начала реализации программы реновации в ЮЗАО снесли 30 зданий, в том числе с начала года - 11 домов", - пояснил он.