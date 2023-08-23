Около 90% нежилых помещений в новостройках реновации на севере Москвы заняты бизнесом

По словам заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, размещение на первых этажах предприятий малого бизнеса позволяет повысить качество и комфорт жизни новоселов

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Первые нежилые этажи введенных в эксплуатацию и переданных под заселение новостроек на севере столицы включают 165 помещений, 150 из них используются под размещение объектов социального и бытового назначения. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Размещение на первых этажах предприятий малого бизнеса - кафе, бытовых сервисов - позволяет повысить качество и комфорт жизни новоселов. К тому же это способствует экономическому развитию формируемых кварталов", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Заммэра отметил, что помещения на первых этажах новостроек очень востребованы бизнесом. "На первых нежилых этажах, введенных в эксплуатацию и переданных под заселение новостройках, на севере столицы запроектировано 165 помещений, из них 90% или 150 помещений - уже используются", - уточнил он.

Как добавил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, в Северном административном округе переданы под заселение 33 новостройки. Жители 64 домов находятся в процессе переезда или завершили его. По его словам, благодаря разместившимся в домах объектам новоселы и жители соседних домов получили необходимую социальную инфраструктуру, расположенную в шаговой доступности.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что на севере столицы строятся и проектируются еще 58 домов. В целом новое жилье в рамках программы получат 109 тыс. жителей 515 домов.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5 175 домов.