ДОМ.РФ выставит на торги бывшую дачу Сталина в Мытищах

Провести торги планируют в четвертом квартале 2023 года

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. ДОМ.РФ до конца года выставит на аукцион имущественный комплекс усадьбы "Липки" в Мытищинском городском округе, на которой в 1930-х годах постоянно проживал Иосиф Сталин. Это следует из данных госкомпании.

"[Объект находится] на стадии подготовки необходимых документов для дальнейшей реализации с торгов. <…> Начальная цена не определена", - говорится в карточке предстоящего аукциона.

Отмечается, что на торги будет выставлен земельный участок в 38,4 га с липовым парком и комплекс административных зданий. Провести торги планируется в четвертом квартале 2023 года.

Усадьба "Липки" принадлежала в 1850-1880-х годах дяде режиссера Константина Станиславского - Александру Алексееву, затем фабриканту Альфреду Руперти. Усадебный дом с флигелями был построен как раз по его заказу в 1908 году. В начале 1930-х годов здание передали Управлению правительства СССР, и усадьба стала правительственной дачей. В 1932-1934-х, по данным ДОМ.РФ, на ней постоянно проживал Сталин. В 1989 году здание передали НИИ детской онкологии и гематологии для организации реабилитационного центра. Сейчас усадебный дом заброшен.