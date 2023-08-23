В Новой Москве ввели в эксплуатацию образовательный центр "Диалектика"

Учреждение общей площадью более 24 тыс. кв. м разделено на функциональные блоки: трехэтажный детский сад, школу и блок общешкольных помещений

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Образовательный центр "Диалектика" на 1 320 мест ввели в эксплуатацию во втором районе ЖК "Испанские кварталы" в поселении Сосенском. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

"В состав образовательного центра входит школа на 1,1 тыс. учеников и детский сад на 220 малышей. Девелопер ГК "А101" за счет собственных средств возвел объект и передаст его городу по договору с Москомстройинвестом. Ключевым пространством в школе является многофункциональный атриум на 390 посадочных мест, который может выполнять функцию актового или концертного зала, кинотеатра или лектория", - сказала председатель ведомства Анастасия Пятова, которую цитирует пресс-служба ведомства.

Как добавил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, чьи слова приводятся в тексте, новое общеобразовательное учреждение общей площадью более 24 тыс. кв. м разделено на функциональные блоки: трехэтажный детский сад, школу и блок общешкольных помещений. В здании и на прилегающей территории созданы условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

Также предусмотрены научно-практический блок с лабораторными практикумами естественно-научного и инженерно-физического направления, универсальная зона для художественного и музыкального образования, IT-полигон, информационный центр с медиатекой, два спортзала со скалодромом, а также производственная лаборатория и отдельное выставочное пространство с амфитеатром для творчества. "На прилегающей территории образовательного центра будет обустроено пространство с уличным скалодромом, велосипедной трассой, стадион с трибуной и центральная площадь с амфитеатрами для общешкольных и районных мероприятий. Эта территория создана как общественное пространство, которое усилит интеграцию объекта в городскую среду. Любой житель района сможет прийти сюда на прогулку, на площадку с ребенком или чтобы принять участие в районных мероприятиях", - отметила Пятова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что к 2035 году в ТиНАО будет больше 600 детских садов, школ и медучреждений. По его словам, большой вклад в развитие социальной инфраструктуры вносят и инвесторы. Они сразу закладывают в проекты объекты образования, спортивные центры, медицинские учреждения. На баланс города передают их с полным набором оборудования, мебели и благоустроенной территорией.