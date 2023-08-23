"Трешки" в новостройках Москвы обогнали "однушки" по цене за 1 кв. м

Стоимость "квадрата" в трехкомнатных квартирах в новостройках города достигла 322 тыс. рублей

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Самой дорогой жилой недвижимостью в новостройках Москвы по итогам июля 2023 года оказались трехкомнатные квартиры, цена за 1 кв. м которых достигла 322 тыс. рублей. Об этом сообщила помощник руководителя Управления Росреестра по Москве Дарья Кудинова, выступая на конференции издательского дома "Коммерсантъ".

Столичный Росреестр проанализировал стоимость и объем продаж жилой недвижимости в новостройках в июле 2023 года по заключенным контрактам в четырех категориях: студии площадью до 38 кв. м, однокомнатные квартиры - до 46 кв. м, двухкомнатные квартиры - до 78 кв. м и трехкомнатные квартиры - до 100 кв. м. В управлении сравнили эти данные с декабрем 2022 года, поскольку это был самый активный месяц на рынке недвижимости столицы, пояснила Кудинова.

"Мы привыкли к тому, что однокомнатная квартира имеет самый дорогой квадратный метр. Но у нас самый дорогой квадратный метр получился у трехкомнатной квартиры", - сказала она.

Согласно представленной Кудиновой информации, стоимость "квадрата" в однокомнатных квартирах в новостройках Москвы в июле 2023 года составила 314 тыс. рублей, в студиях - 298 тыс. рублей, в двухкомнатных квартирах - 295 тыс. рублей. По мнению эксперта, дороговизна трехкомнатных квартир может объясняться маленьким предложением подобных лотов на рынке Москвы или поведением покупателей, если жилье "покупается для семьи осознанно в более престижном, дорогом районе".

Наибольшую долю в структуре проданных в июле 2023 года квартир в новостройках Москвы, 54,1%, заняло малогабаритное жилье - студии и однокомнатные квартиры площадью до 46 кв. м. В декабре 2022 года эта группа составляла 53,1% в структуре заключенных сделок. По словам Кудиновой, превалирование малогабаритных квартир в структуре продаж говорит о том, что рынок недвижимости Москвы сохраняет инвестиционный характер.

Доля студий в совокупном объеме проданных в июле 2023 года квартир выросла на 9 п.п., до 36,7%, по сравнению с декабрем 2022 года, однокомнатных квартир - снизилась на 8 п.п., до 17,4%, двухкомнатных - увеличилась на 0,2 п.п., до 34,9%, а трехкомнатных - упала на 6,4 п.п., до 8,3%.