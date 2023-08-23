ЦБ зафиксировал рекордный объем пополнения эскроу по итогам II квартала

Этот показатель достиг 1 трлн рублей

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Объем поступлений средств на счета эскроу, благодаря которым финансируется жилищное строительство, по итогам II квартала 2023 года достиг рекорда в 1 трлн рублей. Об этом сообщил ЦБ РФ в отчете "О проектном финансировании строительства жилья во II квартале 2023 года".

"Больший объем продаж жилья во II квартале 2023 года по сравнению с I кварталом 2023 года определил рекордный уровень поступлений средств на счета эскроу - более 1 трлн рублей (0,8 трлн рублей в I квартале 2023 года). Основной прирост наблюдался в мае-июне: ежемесячно [он составлял] примерно 360 млрд рублей, что больше среднемесячных значений 2021-2022 годов и близко к уровням конца года со значительными объемами продаж", - говорится в сообщении регулятора.

Остаток средств на счетах эскроу на конец квартала вырос по отношению к I кварталу 2023 года на 380 млрд рублей почти до 4,6 трлн рублей благодаря росту продаж квартир и одновременно сезонному замедлению сдачи объектов в эксплуатацию.

"Рост объема поступлений на эскроу в основном поддерживался продажами по программам господдержки ипотеки и сопровождался ухудшением стандартов кредитования", - посетовали в ЦБ РФ, - "доля кредитов с показателем долговой нагрузки более 80% во II квартале 2023 года составила 39%, а с первоначальным взносом менее 20% - 63% от общего объема выдач". В ЦБ РФ ожидают во втором полугодии 2023 года снижение продаж на рынке и объема поступлений на счета эскроу с учетом ограничений на выдачу высокорискованных кредитов и повышения ключевой ставки.

На конец II квартала обязательства застройщиков, не покрытые эскроу, выросли примерно на 100 млрд рублей до более 1,1 трлн рублей. Объем портфеля проектного финансирования застройщиков в апреле-июне 2023 года увеличился на 438 млрд рублей до 5,4 трлн рублей. "В дальнейшем портфель проектного финансирования будет расти медленнее и должен стабилизироваться ориентировочно на уровне 6-6,5 трлн рублей", - считают в ЦБ. Ставка по портфелю проектного финансирования в РФ составила во II квартале 2023 года 4,9%.