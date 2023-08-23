ЦБ заявил о рисках замедления продаж жилья в новостройках РФ на фоне роста предложения

По данным регулятора, общая площадь строящихся многоквартирных домов по итогам II квартала 2023 года достигла 101,1 млн кв. м

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. ЦБ РФ предупредил о рисках замедления продаж жилья в новостройках России из-за нестабильного спроса на рынке и на фоне роста доли нераспроданных квартир. Об этом говорится в отчете регулятора "О проектном финансировании строительства жилья во II квартале 2023 года".

"С учетом нестабильного спроса на фоне повышения кредитных ставок и возможного изменения условий льготных программ риски отставания от графика продаж сохраняются, особенно для "молодых" проектов (готовность до 40%), на которые приходится примерно 47% строящейся площади", - сообщил ЦБ РФ.

По данным регулятора, общая площадь строящихся многоквартирных домов в РФ по итогам II квартала 2023 года достигла 101,1 млн кв. м, "впервые превысив доковидный уровень марта 2020 года". Доля нераспроданного жилья в новостройках при этом во II квартале 2023 года в сданных проектах выросла на 7 п.п. - до 27%, а в незавершенных проектах - на 6 п.п. - до 71% относительно II квартала 2022 года, согласно материалам ЦБ. Это может свидетельствовать о росте "навеса" предложения, считают в банке.