Дачи и коттеджи подешевели летом в большинстве регионов России

Сильнее всего цена на такую недвижимость упала в Магаданской области и Красноярском крае, свидетельствуют данные исследования федерального портала "Мир квартир"

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Частные дома начали дешеветь в большинстве регионов России. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко.

"Тенденция к падению цен прослеживается все четче. За первые три месяца этого года стоимость домов снизилась всего в девяти регионах, в остальных собственники подняли цены в расчете на продажу во время высокого сезона. Но сезон подходит к концу, а покупателей нет - объем предложения домов в среднем по стране вырос за лето на 11%. И теперь уже в 47 краях, областях и республиках продавцам приходится переписывать ценник в сторону снижения", - сказал собеседник агентства.

Согласно исследованию федерального портала, в среднем по стране частный дом с апреля по август 2023 года подешевел на 0,8%, до 6,25 млн рублей.

В число наиболее "подешевевших" регионов вошли Магаданская область (-12,1%), Красноярский край (-11,2%), Томская (-8,6%), Кировская (-7,9%), Вологодская (-6,7%) области, Пермский край (-6,3%), Кабардино-Балкария (-6,1%), Хабаровский край (-5,3%) и Чечня (-5,3%). В Ленинградской области дома снизились в цене на 4,8%, в Московской - на 3,7%.

При этом больше всего дома подорожали в Республике Алтай (+14%), Ненецком автономном округе (+7%), Калмыкии (+6,8%), Адыгее (+6,1%), Туве (+5,9%), в Камчатском крае (+5,8%), Смоленской области (+4,8%), в Северной Осетии (+4,5%), Ямало-Ненецком АО (+4,8%) и в Челябинской области (+4,2%).