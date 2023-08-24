Хуснуллин: модернизация ЖКХ за счет ФНБ помогла улучшить качество услуг для 1 млн человек

По словам вице-премьера, с использованием льготных займов за счет средств ФНБ строительно-монтажные работы в рамках проектов в сферах водо-, теплоснабжения и водоотведения уже завершили на 93 объектах

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Качество коммунальных услуг повысилось для 1 млн человек благодаря модернизации ЖКХ с участием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщается на сайте правительства со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

"Этот механизм, стартовавший в 2022 году (модернизации ЖКХ с участием средств ФНБ - прим. ТАСС), показал свою эффективность и востребованность регионами, уже достигнуты хорошие результаты. Самое главное - благодаря данному инструменту уже сейчас более качественными коммунальными услугами мы обеспечили 1 миллион россиян", - приводятся в материалах слова вице-премьера.

Отмечается, что с использованием льготных займов за счет средств ФНБ строительно-монтажные работы в рамках проектов в сферах водо-, теплоснабжения и водоотведения уже завершены на 93 объектах.

Сейчас в 75 субъектах Российской Федерации реализуется 238 проектов, одобренных президиумом правительственной комиссии по региональному развитию, уточнил генеральный директор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов. "В основном в регионах обновляют инженерные сети тепло-, водоснабжения и водоотведения. Также строят и реконструируют котельные, очистные сооружения, канализационные насосные станции и другие важнейшие объекты коммунальной инфраструктуры", - отметил Хуснуллин.

В целом по механизму модернизации ЖКХ с участием средств ФНБ предусмотрено построить и реконструировать 551 объект инфраструктуры и 1 776 км инженерных сетей. Строительно-монтажные работы на основной части объектов планируется завершить в 2023-2024 годах.