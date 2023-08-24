Девелопер создаст более 17 тыс. кв. м коммерческих площадей в трех проектах в Москве

За счет реализации трех проектов будет создано более 1,8 тыс. рабочих мест

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Свыше 17 тыс. м коммерческой недвижимости построит компания Sminex-Интеко в рамках возведения трех проектов в столице, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.

"Девелопером выступает компания Sminex-Интеко. В Савеловском районе в деловом центре Twist будет создана офисная недвижимость и помещения для торговли, здесь появится более 1,5 тыс. рабочих мест. В районе Раменки благодаря помещениям для ритейла в клубных домах West Garden смогут работать более 250 человек. В Пресненском районе в квартале Life Time, который ранее имел название Onest, появятся магазины и кафе, в которых смогут трудоустроиться более 50 человек. Таким образом, за счет реализации трех проектов будет создано более 1,8 тыс. рабочих мест", - привели в тексте слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

В пресс-службе подчеркнули, что в общей сложности будет создано более 17 тыс. кв. м.

Руководитель Москомстройинвеста напомнила, что в деловом центре Twist, строящемся на улице Бутырской, з/у 1, на семи этажах разместятся 42 офиса, еще 19 помещений предусмотрены для ритейла: четырех ресторанов с собственными террасами, кофейни, столовой и магазинов. В жилом квартале West Garden, расположенном на пересечении улицы Минской и проспекта Генерала Дорохова, предусмотрено 19 корпусов, 15 из них уже введены в эксплуатацию. В квартале Life Time, находящемся на улице Сергея Макеева, вл. 11/9, строится шесть жилых корпусов.