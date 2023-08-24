Путин поручил к 1 ноября запустить льготную Арктическую ипотеку под 2% для молодых семей

На арктическую зону должны быть распространены условия существующей программы "Дальневосточная ипотека"

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 ноября текущего года запустить льготную ипотеку под 2% для молодых семей в Арктике. Согласно перечню поручений по итогам прошедшего в июле совещания у главы государства, на арктическую зону должны быть распространены условия существующей программы "Дальневосточная ипотека".

"Правительству РФ внести в условия программы "Дальневосточная ипотека" изменения, предусматривающие субсидирование процентной ставки до уровня 2% годовых по ипотечным жилищным кредитам (займам) на цели приобретения молодыми семьями в период до 1 января 2030 года на первичном рынке жилья в субъектах <...> Арктической зоны РФ", - говорится в поручении.

Срок исполнения установлен до 1 ноября.

Как ранее сообщали в пресс-службе ДОМ.РФ, распространение программы "Дальневосточная ипотека" со ставкой до 2% на регионы Арктической зоны РФ простимулирует спрос на новое жилье. По подсчетам корпорации, новой мерой поддержки будут ежегодно пользоваться около 5-10 тыс. семей. В свою очередь, в ВТБ сообщали, что льготная Арктическая ипотека готовится к реализации в Мурманской области, Ненецком и Ямало-Ненецком АО, а также частично в Карелии, Республике Коми, Красноярском крае и Архангельской области.

Льготная Дальневосточная ипотека была запущена в 2019 году. Программа позволяет получить ипотечный кредит на жилье в ДФО по льготной ставке не более 2% годовых. С помощью нее граждане могут приобрести жилье в новостройках, а также квартиры на вторичном рынке, если они расположены на территории сельских населенных пунктов, в Магаданской области или Чукотском автономном округе или моногородах. Также по льготной ставке можно построить индивидуальный жилой дом.