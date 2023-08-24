Оформление документов на получение ЗОС и РВ переведут в Москве в цифру к 2024 году

По словам руководителя департамента строительства города Рафика Загрутдинова, также будут активно реализовываться пилотные проекты по применению технологии "умных" камер и автоматизированных систем контроля удаленного доступа на строительных площадках

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Оформление строительной документации на получение заключения о соответствии (ЗОС) и разрешения на ввод (РВ) переведут в электронный вид к 2024 году. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"Сейчас мы работаем над переводом в электронный вид пакета документов для заключения о соответствии и разрешение на ввод, а также проверяем гипотезы и подбираем инструменты для осуществления строительного контроля с цифровой информационной моделью и получения с нее же смет. Эти процессы должны получить осязаемые формы в виде пилотов уже до конца этого года, в широкое применение хотим их пустить уже в следующем году. Также будут активно реализовываться пилотные проекты по применению технологии "умных" камер и автоматизированных систем контроля удаленного доступа на строительных площадках, - сказал Загрутдинов в рамках экспертной дискуссии "Строим будущее. Какой будет стратегия развития строительной отрасли Москвы" на Московском урбанистическом форуме.

Он добавил, что в этом году полностью в электронный вид переведут взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями. Также ведутся активные работы по переводу взаимодействия с эксплуатирующими организациями.

По его словам, конечной целевой моделью будет ключевой продукт - система управления инженерными данными (СУИД), первая версия которой появится уже в следующем году. По сути, она будет аккумулировать данные из информационных систем всех участников процесса, будь то проектировщики, застройщики или надзорные органы в сфере строительства. Еще одной особенностью этой системы станет использование данных, предоставляемых с "умных"строительных площадок, оснащенных средствами объективного контроля и автоматизированными программно-механическими комплексами. На основании этих данных можно будет собирать более качественную аналитику и даже осуществлять анализ изменений на стройке на более ранней стадии.

"Опыт департамента строительства в цифровизации на сегодняшний день уже достаточно обширен. Мы проектируем с применением ТИМ, создаем цифровые информационные модели, применяем их в процессе стройки, а также создаем цифровые двойники объектов, которые могут быть использованы в их дальнейшей эксплуатации. С ТИМ предстоит работать широкому кругу самых различных пользователей на протяжении всего строительного цикла. Объединить этих пользователей помогает среда общих данных, формированием которой мы занимались в 2022-2023 годах. Благодаря указанной среде преимущества ТИМ стали доступны широкому кругу участников", - резюмировал Загрутдинов.

Он заверил, что к 2025 году планируется перейти на полноценное взаимодействие с цифровой информационной моделью.

О форуме

Московский урбанфорум открылся в городе 1 августа. Четыре большие площадки - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в столице до 10 сентября. Наряду с деловой программой, в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами. ТАСС выступает генеральным информационным партнером МУФ-2023.