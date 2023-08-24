Около 500 тыс. документов депстроя Москвы находится в системе цифровых сервисов

Системой пользуется около 20 тыс. пользователей и свыше 2,8 тыс. организаций

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Около 500 тыс. документов Департамента строительства Москвы поместили в систему цифровых сервисов. Об этом сообщил руководитель столичного депстроя Рафик Загрутдинов.

"На сегодняшний день системой цифровых сервисов пользуется порядка 20 тыс. пользователей и более 2,8 тыс. организаций на более чем 700 объектах. Всего в цифровых сервисах находится порядка полумиллиона документов [департамента], с каждым днем эта цифра будет только расти. Сейчас все объекты, которые мы строим, за небольшим исключением, сопровождаются документами в электронном виде - от ПИРов (проектно-изыскательские работы - прим. ТАСС) до оплаты и передачи на баланс", - сказал Загрутдинов в рамках экспертной дискуссии "Строим будущее. Какой будет Стратегия развития строительной отрасли Москвы" на Московском урбанистическом форуме.

По его словам, среди основных результатов внедрения цифровых сервисов по первому полугодию 2023 года стоит выделить повышение прозрачности и управляемости процессов, упрощение межведомственного взаимодействия, ускорение оплаты выполненных строительно-монтажных работ; постоянное наличие актуальной версии проектной документации на стройплощадке.

О форуме

Московский урбанфорум открылся в городе 1 августа. Четыре большие площадки - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в столице до 10 сентября. Наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами.

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