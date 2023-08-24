На юго-западе Москвы демонтировали незаконную мансарду

Площадь самовольной постройки составляла 420,6 кв. м

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Специалисты пресекли незаконную реконструкцию здания на юго-западе Москвы, за счет которой площадь объекта увеличили более чем на 420 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госинспекции по недвижимости.

Отмечается, что в Академическом районе на улице Профсоюзной, 4 расположено двухэтажное здание административного и коммерческого назначения.

"Специалисты ведомства установили, что ранее в здании площадью 961,3 кв. м провели реконструкцию. Так, за счет возведения мансарды его площадь превысила 1,3 тыс. кв. м. При этом разрешения на данные работы и ввод в эксплуатацию не выдавались, земельный участок для строительства не предоставлялся. Суд признал мансарду площадью 420,6 кв. м самовольной постройкой и постановил снести ее", - приводятся в тексте слова начальника ведомства Ивана Боброва.

Собственники здания добровольно демонтировали мансарду.