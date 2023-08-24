На Варшавском шоссе в Москве построят технопарк

Суммарная поэтажная площадь объекта составит 100 тыс. кв. м

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Новый технопарк планируется построить в Южном административном округе Москвы по адресу: Варшавское шоссе, вл. 36. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Сейчас на участке расположено 11 нежилых зданий суммарной поэтажной площадью чуть более 20 тыс. кв. м. Заявитель выступил с предложением реорганизовать территорию, создать здесь современный технопарк, и, как следствие, сформировать в Нагорном районе новые рабочие места", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба Москомстройинвеста.

Руководитель ведомства Анастасия Пятова уточнила, что на земельном участке площадью 2,39 га планируется строительство технопарка суммарной поэтажной площадью 100 тыс. кв. м. "Здесь можно размещать объекты промышленности и науки, офисные помещения", - отметила председатель Москомстройинвеста. Пятова добавила, что заявителем выступило ООО "Специализированный застройщик "Альфа".

Ранее в Нагорном районе были открыты спортивный комплекс "Кант" и новый каток с искусственным льдом, а также проведена реконструкция Москворецкого рынка.