В Москве в районе Крылатское появится дом с "зубцами"-эркерами

Композиционно здание делится на три уровня - стилобат, башню и завершение башни, которые отличают разные архитектурно-художественные приемы

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Жилой комплекс с ландшафтным парком, физкультурно-оздоровительным комплексом и детским садом построят на Крылатской улице в Москве. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Общая площадь комплекса, который планируют построить на улице Крылатская, вл. 23, стр. 1, составит порядка 14 тыс. кв. м. Композиционно здание делится на три уровня - стилобат, башню и завершение башни, которые отличают разные архитектурно-художественные приемы", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба стройкомплекса Москвы.

Он также перечислил несколько деталей объекта: стеклянный куб, где находится лобби, "парящий" параллелепипед общественной части с ленточным балконом, территория двора, зонированная за счет арочного прохода на первом этаже, открытая терраса на кровле стилобата, а также "зубцы-эркеры".

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отметил, что композиционным центром проекта, который реализует девелопер TOUCH, станет монолитная башня (4-25 этажи). "Внимание привлекают выразительные элементы - ломаные продольные грани, а в нишах в "шашечном" порядке будут расположены балконы. Этот мотив поддерживает торцевой северный фасад с выступающими зубчатыми балконами", - сказал Кузнецов.

Завершение башни (26 и 27 этажи) представляет собой параллелепипед, собранный из вертикальных стеклянных панелей с металлическим обрамлением. Он отделен от основного "тела" башни этажом с заглубленной линией панорамного остекления. "Два последних этажа дома решены по-разному: на предпоследнем сделаны глубокие, просторные террасы, на последнем - ритмичные ниши-балконы и крупноформатные витражи", - пояснил главный архитектор.

Наполнение комплекса

"Объем башни установлен на массивные колонны и нависает над стилобатом. Общественная часть (1-3 этажи), в которой разместится ФОК и детский сад, представляет собой "парящий" объем со сплошным панорамным остеклением по периметру и консольно-выступающими плитами перекрытий. Основным архитектурным приемом здесь является применение крупноформатного остекления", - добавили в пресс-службе.

Фасады решены с применением трех основных материалов.

"Важной задачей было по максимуму использовать преимущества площадки, в первую очередь, расположение и виды, которые открываются на Москву-реку и один из самых зеленых участков города - Серебряный Бор. Для этого была придумана необычная планировочная структура здания. Ядро, в котором размещены лестница, лифты, инженерные коммуникации, мы вынесли на южную, менее "видовую" сторону. А на восточном и западном торцах башни сделали ребра-эркеры, позволившие дополнительно развернуть окна и устроить в каждой квартире полноценные балконы", - отметил сооснователь бюро Kleinewelt Architekten Николай Переслегин.

Также во дворе дома сделают небольшой ландшафтный парк, установят детскую и спортивную площадки. Въезд в подземный двухуровневый паркинг будет организован в восточной части участка.