В Москве в рамках КРТ построят 35 млн кв. м недвижимости

Сейчас в городе в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тыс. га

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Всего 35 млн кв. м недвижимости планируется построить в Москве в рамках реализации программы комплексного развития территорий (КРТ). Об этом в рамках Московского урбанистического форума сообщил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

"Три года от начала. У нас в работе уже 188 проектов, это почти 2,5 тыс. га. В масштабах города - это потенциальные территории, которые требуют внимания, перезагрузки и интеграции в городскую среду. Из этих проектов 41 уже находится в активной фазе. <...> Большое количество объектов - 35 млн кв. м, больше половины составляют производственные и выполняющие общественно-деловую функцию", - сказал Гаман.

По его словам, тема комплексного развития в последнее время вызывает большой интерес не только московских застройщиков, но и со всей страны. "У нас есть уже положительный опыт, связанный с тем, что на наших территориях ряд региональных застройщиков стали операторами комплексного развития", - добавил глава департамента.

"Москва - один из первых регионов, где увидели перспективу и взяли такую большую программу. Это программа, которая позволяет консолидировать и решить большое количество других городских задач", - подчеркнул Гаман. В рамках программы КРТ создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются комфортное жилье, дороги, а также вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тыс. га.

Московский урбанфорум открылся в городе 1 августа. Четыре большие площадки - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в столице до 10 сентября. Наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами.

ТАСС выступает генеральным информационным агентством МУФ-2023.