На Московском урбанфоруме подписали договор о реорганизации участка бывшей промзоны

Объем инвестиций в проект предварительно оценивается в 6 млрд рублей

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Власти Москвы заключили с компанией GloraX договор о комплексном развитии участка бывшей промзоны "Серп и Молот", подписание документа состоялось на площадке Московского урбанистического форума.

"Компания, которая займется редевелопментом участка бывшей промзоны "Серп и Молот" на юго-востоке столицы, была определена по результатам торгов. Город заключил с ней соответствующее соглашение. Объем инвестиций в реорганизацию участка предварительно оценивается в 6 млрд рублей. По итогам реализации проекта будет создано свыше 1,5 тыс. новых рабочих мест", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Как уточнили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений, сейчас на одном из участков бывшей промзоны "Серп и Молот" уже ведется реализация проекта комплексного развития территории. Редевелопмент площадки проводит городской оператор, который в течение пяти лет должен возвести более 114 тыс. кв. м общественно-деловой и жилой недвижимости в рамках программы реновации.

"Договор о комплексном развитии еще одного участка бывшей промзоны "Серп и Молот" в Нижегородском районе столицы заключен с победителем аукциона на четыре года. За это время девелопер сможет построить более 60 тыс. кв. м общественно-деловой недвижимости. Это могут быть офисные и торговые здания, рестораны и кафе, здесь также планируется создание пространства для проведения ярмарок и деловых мероприятий", - добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.

После заключения договора инвестор сможет приступить к подготовке проекта планировки территории и подготовке площадки к строительству.

Московский урбанфорум открылся в городе 1 августа. Четыре большие площадки - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в столице до 10 сентября. Наряду с деловой программой, в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами. ТАСС выступает генеральным информационным агентством МУФ-2023.