Около 90% новых жилых комплексов Москвы обеспечены социальной инфраструктурой

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила, что городские власти поддерживают любые креативные идеи застройщиков, которые будут способствовать улучшению жизни горожан

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Около 90% новых жилых комплексов столицы обеспечены социальной инфраструктурой. Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

"Сегодня 90% новых жилых комплексов обеспечены социальной инфраструктурой. <...> В качестве примера могу привести Новую Москву. Здесь инвесторы создают не просто жилые комплексы, а настоящий "город в городе" с соответствующей развитой инфраструктурой. В этих комплексах есть не только школы, детские сады, поликлиники, но и торговые и досуговые центры, спортивные кластеры, целые парки и зоны отдыха, уже ставшие знаковыми местами для жителей. Одним словом, все необходимое для нормальной, полноценной жизни", - сказала Пятова на конференции "Мегаполис в развитии. Сотрудничество горожан, властей и застройщиков" в рамках деловой программы Московского урбанистического форума.

Она отметила, что городские власти поддерживают любые креативные идеи застройщиков, которые будут способствовать улучшению жизни горожан. "Если в новых комплексах будут появляться объекты культуры, например, филиалы музеев или выставочные центры - жители будут только за. И мы естественно эту инициативу поддержим", - добавила руководитель Москомстройинвеста.

Ранее Пятова сообщала, что система договоров с инвесторами на строительство муниципальных социальных объектов была утверждена в феврале 2021 года. С этого момента Москомстройинвестом заключено 112 договоров, предусматривающих строительство 207 социальных объектов - школ, детсадов, поликлиник - на 80 990 мест. Договоры заключены с ПИК, А101, "Гранель", "РГ-Девелопмент", "Самолет", "Страна девелопмент", Capital Group, ASTERUS, Sezar Group, "Донстрой", "Инград", МИЦ и другими.

Московский урбанфорум открылся в городе 1 августа. Четыре большие площадки - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в столице до 10 сентября. Наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами.

ТАСС выступает генеральным информационным агентством МУФ-2023.