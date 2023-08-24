В районе Хорошево-Мневники построили апарт-комплекс с физкультурным комплексом

Общая площадь объекта составляет 14,3 тыс. кв. м

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Апарт-комплекс физкультурным комплексом, бассейном и СПА-центром введен в эксплуатацию в районе Хорошево-Мневники. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Общая площадь комплекса составляет 14,3 тыс. кв. м. Помимо апартаментов, здесь предусмотрен физкультурно оздоровительный комплекс с бассейном и парильными помещениями, СПА комплекс и помещения для физкультурных занятий по общей физической подготовке", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Он отметил, что комплекс построен за счет средств инвестора.

Как уточнил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, апарт-комплекс расположен по адресу: улица Саляма Адиля, дом 2А. "Для жильцов и посетителей будут работать два кафе - на первом этаже и эксплуатируемой кровле. На минус втором этаже здания предусмотрена парковка на 48 машино-мест", - добавил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с начала года инвесторы построили 50 социальных объектов для Москвы.