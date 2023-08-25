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Динамика ключевой ставки Центробанка

"Известия": Минфин не планирует поднимать ставку по льготной ипотеке на первичное жилье

Юрий Смитюк/ ТАСС
© Юрий Смитюк/ ТАСС

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова отметила газете, что допускает повышение ставки в 2024 году, однако более вероятным считает отмену предложений с господдержкой

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Минфин РФ не планирует повышение ставок по льготным ипотечным программам после внепланового повышения ключевой ставки 15 августа. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на пресс-службу министерства.

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Как отметила газете ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, заявление Минфина свидетельствует о том, что ведомство не считает достаточно высокой нынешнюю ставку и скорее ожидает ее снижения, а не подъема. По ее мнению, ставку по льготной ипотеке могут повысить на 0,5-1 п. п. в 2024 году, однако более вероятно, что отменят предложения с государственной поддержкой.

Аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов сообщил "Известиям", что при ключевой ставке 12% власти найдут средства для субсидирования льготных ипотечных ставок, однако он допускает повышение процентов по госпрограммам при сохранении ЦБ курса на ужесточение денежно-кредитной политики.

"Известия" направили запрос в ЦБ. Об ответе пока не сообщается. 

Теги:
РоссияДинамика ключевой ставки Центробанка
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